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Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak’taki depremin ardından harekete geçti.

13.11.2017 - 01:30
  1. Haberler
  2. İç Haber

Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye malzeme göndermeye başladı.

Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

MUŞ'TAN 2 BİN ÇADIR

Muş’un Hasköy ilçesindeki depolardan Irak’a gönderilmek üzere ilk etapta 2000 adet çadır TIR’lara yüklenmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, "Depremin hemen ardından depolarımızı açtık ve çadırları TIR’lara yüklemeye başladık. İlk etapta iki bin çadır göndereceğiz" dedi.

Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

ERZİNCAN'DA 3 TIR MALZEME HAZIRLANDI

Irak'ın Süleymaniye kentinde rihter ölçümüne göre 7,3 şiddetinde meydana gelen depremin ardından, depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye'den yardım TIR'ları hızla bölgeye hareket etmeye başladı.

Erzincan Afet ve Lojistik Merkezi'nde bulunan çadır, yatak ve battaniyelerden oluşan 3 TIR yardım malzemesi, Irak'taki depremzedelere ulaştırılmak için hazırlıklar tamamlandı.

Kızılay'dan Irak'a 3 TIR yardım malzemesi VİDEO

Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

"24 SAAT HAZIR BEKLEMEDEYİZ"

Kızılay Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata, Kızılay kriz merkezinin çağrısının ardından hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Genel merkezimizden gelen direktif doğrultusunda Erzincan afet ve lojistik depomuzdan, 1 TIR yatak, 1 TIR çadır ve 1 TIR da battaniye olmak üzere 3 TIR yardım malzemesi depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Bölgemiz 24 saat bu tür afetlere hazır olarak beklemektedir, ekiplerimizde gelecek emirler doğrultusunda bölgeye intikal edecek" diye konuştu.

Süleymaniye'den görüntüler VİDEO

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