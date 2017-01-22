taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7662
EURO
4,0313
ALTIN
146,53
PETR
55,4400

Irak'taki şiddet olayları

Bağdat'ta meydana gelen şiddet olaylarında biri intihar eylemcisi 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

22.01.2017 - 05:03
  1. Haberler
  2. Dünya

Irak ordusunda görevli yüzbaşı Zahir el-Hafaci, Bağdat'ın kuzeyindeki Eş-Şa'b bölgesinde karayoluna yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Hafaci Bağdat'ın güneydoğusunda El-Medain ilçesinde meydana gelen bir diğer bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığını ifade etti.

Bağdat Operasyonları Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Sa'd Mean ise emniyet güçlerinin, başkentin kuzeyinde bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir intihar eylemcisini öldürdüğünü kaydetti.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Irak'ta güvenlik zafiyetinin yaşandığı çeşitli kentler sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, yetkililer söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu ifade ediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump ilk ziyaretini CIA merkezine yaptı

Trump ilk ziyaretini CIA merkezine yaptı

40
BTK Siber Ordu Yarışması sona erdi

BTK Siber Ordu Yarışması sona erdi

7
İstanbul'da taksilerde yeni dönem

İstanbul'da taksilerde yeni dönem

19
İstanbul'daki saldırılarla ilgili 3 gözaltı

İstanbul'daki saldırılarla ilgili 3 gözaltı

3
Chapecoense uçak kazasıdan sonra ilk maçına çıktı

Chapecoense uçak kazasıdan sonra ilk maçına çıktı

0
BTK Siber Ordu Yarışması sona erdi

BTK Siber Ordu Yarışması sona erdi

6
Van'da şüpheli paketten 20 günlük bebek çıktı

Van'da şüpheli paketten 20 günlük bebek çıktı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM