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Irak'taki şiddet olayları

Diyala'da silahlı bir grup, 4 Türkmeni kaçırdı

AA | 25.11.2017 - 14:38..
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AA
dg

Irak'ın doğusundaki Diyala'da silahlı bir grubun aynı aileden 4 Türkmeni kaçırdığı bildirildi.

6 ARAÇLA KÖYE BASKIN DÜZENLENDİ

Diyala emniyetinde Yüzbaşı Habib eş-Şemri yaptığı açıklamada, silahlı bir grubun dün akşam 6 araç ile kent merkezi Bakuba'ya bağlı Aştukani köyüne baskın düzenlediğini, Halil İbrahim nahiyesi Belediye Meclis Üyesi ile 2 çocuğu ve bir yeğenini zorla kaçırdığını belirtti.

KAÇIRILANLARIN KİMLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Şemri, görgü tanıklarının kaçırılanlardan birinin saldırganlara direndiği sırada ateş açılması sonucu yaralandığı bilgisini aktardığını ifade etti. Kaçırılanların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

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