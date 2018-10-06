Irak’taki terör saldırılarında 4 ölü, 18 yaralı

İlk saldırı bu sabah Anbar iline bağlı Felluce kentinde meydana geldi. Kent merkezinde park halindeki bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1'i polis olmak üzere 5 kişi yaralandı.

BOMBA OTOBÜSE YERLEŞTİRİLDİ

İkinci patlama ise Selahattin iline bağlı Siyinye kentinde gerçekleşti. Beyci Petrol Rafinerisi memurlarını taşıyan otobüse yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DEAŞ SALDIRISINDA 3 ÖLÜ

Terör örgütü DEAŞ’tan geri alınan Musul kentinde düzenlenen saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kaynakları, kente bağlı el-Sadiye köyüne baskın yapan DEAŞ militanlarının 3 kişiyi öldürdüğünü ve 1 kişiyi de yanlarına alarak kayıplara karıştıklarını söyledi.

Teröristleri yakalamak için güvenlik güçlerinin bölgede arama başlattığı öğrenildi.