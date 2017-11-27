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Irak'tan Kerkük petrolü için Türkiye'ye yeni boru hattı

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük petrolünün Ceyhan limanına sevkiyatı için yeni bir boru hattı inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

REUTERS | 27.11.2017 - 08:21..
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Bağdat Yönetimi, Baiji kenti yakınlarından başlayıp Türkiye ile sınır olan Fish Habur bölgesine kadar uzanacak yeni boru hattının, Kerkük-Ceyhan hattının eski ve yıpranmış durumdaki kısmının yerini alacağı kaydedildi.

Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın yer aldığı bölge, 2014 yılında DEAŞ militanları tarafından ele geçirilmesinin ardından Irak bu petrol hattı aracılığıyla petrol sevkiyatını durdurmuştu. Bu bölge son iki yılda ABD destekli Bağdat Hükümetine bağlı güvenlik güçleri tarafından geri alınmıştı.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ OLACAK

Açıklamada, Petrol Bakanı Cabar el Luabi'nin bakanlıktan yeni petrol boru hattı projesini üstlenecek şirketlerden tekliflerin alınması için hazırlanılmasını istediği belirtildi. Projenin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirileceği belirtildi.

Irak hükümet güçlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrasında Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmesinin ardından, Kerkük'ten petrol sevkiyatı durmuştu.

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