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Irak'tan Kuveyt'e savaş tazminatına karşılık doğalgaz

Kuveyt'in Irak'tan alacağı savaş tazminatının bir kısmına karşılık, ülkeye doğalgaz ihraç edilmesi teklifini onayladığı bildirildi.

04.10.2017 - 00:54
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Kuveyt Petrol, Elektrik ve Su Bakanı İsam el-Merzuk, Almanya Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ile Federal Almanya Cumhuriyeti'nin (Batı Almanya) birleşmesinin 27. yılı kutlamaları kapsamında Almanya'nın Kuveyt Büyükelçiliğinde düzenlenen kutlamalara katıldı.

Merzuk yaptığı basın açıklamasında, "Alacağımız tazminatın bir kısmına karşılık Irak'tan doğalgaz satın almayı onayladık." ifadesini kullandı.

Taraflar arasında fiyat detaylarının görüşülmekte olduğunu aktaran Merzuk, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

1,24 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT

BM Tazminat Komisyonu, 2013 yılında, Irak'ın 1990 yılındaki işgali sırasında zarar gören Kuveyt'e 1,24 milyar dolar tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.
Şu ana kadar Irak'ın Kuveyt'i işgalinden doğan zararlar nedeniyle 43,5 milyar dolar ödeme yapıldığı, 1,24 milyar dolarlık ödemenin ise Kuveyt Petrol Kurumu'nun zararlarının tazmini amacıyla Kuveyt'e ödenmesinin kararlaştırıldığı bildirilmişti.

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