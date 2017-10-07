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Irak'tan Türkiye ve İran'a sınırları kapatın çağrısı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İran makamlarına resmi bir yazı göndererek IKBY ile sınır kapılarını kapatmasını istedi.

07.10.2017 - 08:53
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Bakanlık Sözcüsü Ahmed Mahcub tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanlığının, Türkiye ve İran'ın Bağdat Büyükelçiliklerine, IKBY ile sınır kapılarının kapatılması ve petrol ihracatı ile satışı başta olmak üzere ticari işlemlerin sınırlandırılması talebini içeren resmi bir yazı gönderdiğini duyurdu.

İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VE ORTAK TEHLİKELERLE MÜCADELE

Irak hükümetinin, kanunlar çerçevesinde atılan adımların uygulanması için Türkiye ve İran ile çalıştığı vurgulanan açıklamada, taraflar arasındaki çalışmada "iyi komşuluk ilişkileri, Irak'ın egemenliğine saygı, ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak tehlikelerle mücadele" gibi prensiplerin esas alınması gerektiği ifade edildi.

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