İran 3 Kürt'ü idam etti

BBC Türkçe'nin haberine göre İran, hakkındaki infaz kararının durdurulması için düzenlenen çok sayıda uluslararası kampanyaya rağmen Kürt Ramin Hüseyin Penahi'yi sabah saatlerinde idam etti.

TWİTTER'DAN DUYURDU

Penahi'nin ağabeyi Emced Hüseyin Penahi, attığı Twitter mesajında "Ramin Hüseyin Penahi idam edildi" dedi.

Emced Penahi daha sonra attığı bir başka mesajda da, kardeşinin infazının Zanyar Muradi ve kuzeni Lukman Muradi ile birlikte gerçekleştirildiğini söyledi.

İdam haberi, Penahi'nin avukatı tarafından da doğrulandı.

23 yaşındaki Penahi, Haziran 2017'de tutuklanmış ve Ocak 2018'de de "devlete karşı silahlı ayaklanma" suçlamasından suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İnsan hakları örgütleri, yargılama sürecinde Panahi hakkında herhangi bir kanıt sunulmadığını söylüyor ve tutuklandığı dönemde işkence gördüğünü öne sürüyor.

Penahi'nin idamı, daha önce de çok sayıda uluslararası kampanya düzenlenmesinin ardından iki kez ertelenmişti.