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İran 60 yıl sonra Kandil'e bayrak dikti

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Serdar Şekuri, 60 yıldan sonra Kandil Dağı'nın İran'daki kısmına bayrak dikildiğini söyledi.

04.08.2017 - 06:10
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Serdar Şekuri, “Planımızın uygulanmasında yerel güçlerin büyük katkısı oldu” ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Rudaw’ın haberine göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Serdar Şekuri, burada yaptığı konuşmada, İran’ın sınır güvenliğinin sağlanması için önemli hazırlıklar yaptığını ve başarılı sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

İran 60 yıl sonra Kandil'e bayrak dikti

İRAN-PKK ÇATIŞMASIZLIĞI

İran güçleri ile İran merkezli terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK arasında 2011 yılında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Birkaç ay süren sert çatışmaların ardından Tahran ve PKK arasında çatışmasızlık konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

İran 60 yıl sonra Kandil'e bayrak dikti

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