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İran ABD merkezli firmalara yaptırım uyguladı

İran, İsrail’e ve bölgedeki terörist faaliyetlere destek veriğini düşündüğü ABD merkezli 15 firmaya yaptırım uyguladığını açıkladı.

27.03.2017 - 14:41
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İran’ın yaptırım adımı, şubat ayında arka arkaya gerçekleşen füze denemelerinin ardından ABD’nin uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak gösterildi.

"CIA'İ LİSTEYE ALIRIZ"

Öte yandan, İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaeddin Burucerdi, ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine alması halinde, CIA ve ABD ordusunu terör örgütü ilan ederek karşılık vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, göreve geldikten sonra Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan edeceği iddia edilmişti. Ancak böyle kritik bir hamlenin İran’ın aktif olduğu Irak ve Suriye’de yeni karışıklık yaratacağı düşüncesiyle dondurulduğu belirtiliyor.

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