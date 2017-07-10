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İran: ABD ve Rusya'nın ateşkes anlaşması bizi bağlamaz

Kasımi, Putin ile Trump arasında Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının İran tarafından bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi.

10.07.2017 - 21:45
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Haftalık basın toplantısında basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Rusya ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmanın garantörü olamayacaklarını, Astana anlaşması gereği Moskova ile olan özel ilişki sayesinde görüş alışverişini sürdüreceklerini belirtti.

İran: ABD ve Rusya'nın ateşkes anlaşması bizi bağlamaz

Kasımi, İran için bağlayıcılığı bulunmadığına işaret ettiği anlaşmanın, tüm Suriye'yi kapsayacak şekilde ve Astana'da üzerinde mutabakata varılan çatışmazlık bölgelerini desteklemesi halinde kabul edilebilir olduğunu vurguladı.

"ABD'NİN ESKİ İCRAATLARI NEDENİYLE ŞÜPHELİYİZ"

ABD'nin bölgedeki "eski icraatları" nedeniyle anlaşmaya şüpheli yaklaştıklarını dile getiren Kasımi, bu durumun görüşmelerin devamı önünde engel teşkil edeceğini öne sürdü.

"IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜM BÖLGE ÜLKELERİNİN YARARINA"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin "bağımsızlık referandumu" konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kasımi, "Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda İran'ın duruşu değişmez ve tartışılamaz bir duruştur. Bu konuda, gerek Irak merkezi hükümeti, gerekse ülkedeki diğer gruplarla irtibatımız devam ediyor." diye konuştu.

Kasımi, Irak'ın toprak bütünlüğünün tüm bölge ülkelerin yararına olduğunu belirterek, "Bu bütünlüğü ortadan kaldıracak her türlü adım, Irak'ı kargaşa ve huzursuzluğa sevk edecektir." dedi.

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