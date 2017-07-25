İran: ABD'nin kışkırtma eylemini dikkate almadık

Devrim Muhafızları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "açılan ateş sonrası İran botunun görevine devam ederken, ABD gemisinin kısa sürede bölgeden uzaklaştığı" kaydedildi.

"ABD GEMİSİ BÖLGEYİ TERK ETTİ"

Açıklamada, "Bu sabah Basra Körfezi'nin kuzeyinde uluslararası sularda hareket eden İran devriye botuna yaklaşan ABD donanması, kışkırtma ve korkutma amacıyla iki kez havaya ateş açtı. İran botu, yapılan bu kışkırtma eylemini dikkate almayarak görevine devam ederken, ABD gemisi kısa bir süre sonra bölgeyi terk etti" ifadelerine yer verildi.