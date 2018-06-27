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İran ABD'nin yaptırımlarına teslim olmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacaklarını belirtti.

AA | 27.06.2018 - 22:28..
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin, müttefiklerine İran'dan petrol ithalatını kasım ayına kadar durdurmaları çağrısına, "İran, iç dinamiklerine dayanarak ve uluslararası kapasitesini kullanarak ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacaktır." şeklinde cevap verdi.

TRUMP'A KARŞI GELECEKLER

ABD'nin dünyada yalnızlaşmaya doğru gittiğini savunan Kasımi, "ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın uluslararası siyaset alanında eski dünya olmadığını unutmuş olmalı." ifadelerini kullandı.

Dünya ülkelerinin çıkarları doğrultusunda tercih yapacaklarını dile getiren Kasımi, bir ülkenin diğer ülkeler üzerine kendi siyasetini dayatmasının orta çağ dünyasında kaldığını kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmaları talep edilmişti.

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