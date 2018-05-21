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İran: AB'nin nükleer anlaşma tutumu çelişkili

İran, Tahran'la imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını açıklayan Avrupa Birliği'nin (AB) tutumunu "çelişkili ve kuşkulu" olarak nitelendirdi.

DHA | 21.05.2018 - 11:28..
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD çekildikten sonra İran'la yapılan nükleer anlaşmanın sürdürülmesini isteyen AB'yi "çelişikli" davranmakla suçladı.

"AVRUPALI YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI ŞÜPHELİ"

Tahran'la düzelen bir basın toplantısında konuşan Velayeti, "Bazı Avrupa ülkeleri bir taraftan İran nükleer anlaşmasına bağlı olduklarını ve İran'la ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediklerini diğer taraftan bu konuda ABD'ye karşı gelemeyeceklerini ve İran'a güvence veremeyeceklerini belirtiyor. Avrupalı yetkililerin çelişkili açıklamaları şüphelidir" diye konuştu.

TRUMP'IN NÜKLEER KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla ABD'nin 2015'te İran'la varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrıldığını duyurmuştu. Anlaşmaya bağlı kalacakları açıklayan AB ile İran arasında anlaşmanın ABD olmadan nasıl yürütüleceği konusunda görüşmeler devam ediyor.

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