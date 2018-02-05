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İran, Afrin operasyonunun durdurulmasını istedi

İran, Afrin bölgesine yönelik operasyonu durdurması için Türkiye'ye çağrı yaparak, operasyonun gerilimi artıracağı belirtildi.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 20:37..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'den terör örgütü PKK/YPG'yi bölgeden temizlemek ve sivil halkı, teröristlerin işgalinden kurtarıp huzura kavuşturmak için Afrin operasyonuna tüm hızıyla devam ediyor.

Operasyonun 17. gününde 1000'e yakın terörist etkisiz hale getirilirken, İran'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yeni bir açıklama geldi.

İRAN'IN ZEYTİN DALI RAHATSIZLIĞI

Operasyona karşı çıkan Avrupa ülkeleri kafilesine katılan İran, Afrin bölgesine yönelik operasyonu durdurması için Türkiye'ye çağrı yaptı ve operasyonun Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve iç savaş nedeniyle yıpranmış olan ülkede gerilimi artıracağını belirtti.

İran, Afrin operasyonunun durdurulmasını istedi

"TÜRKİYE OPERASYONU DURDURMALI"

İran'ın resmi IRNA haber ajansının aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, "Türkiye operasyonunu durdurmalı ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" dedi.

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