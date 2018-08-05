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İran ATR'den 5 uçak daha teslim aldı

İran, Fransa ve İtalya'nın ortak uçak üretici şirketi ATR'den sipariş ettiği 20 yolcu uçağının 5'ini daha teslim aldı.

AA | 05.08.2018 - 10:27..
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iran

İran'ın ATR şirketinden sipariş ettiği "ATR72-600" tipi 20 yolcu uçağından 5'i daha, Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaklar, İran havayolları şirketi "İran Air"e teslim edildi.

TOPLAM 13 UÇAK TESLİM EDİLDİ

Tahran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ile Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşma sonrasında ATR şirketine "72-600" tipi 20 adet uçak siparişi veren İran Air, şu ana kadar bu uçakların 13 tanesini teslim aldı.

TRUMP SATIŞ LİSANLARININ İPTAL EDİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Trump'ın 90 gün içinde İran'a yeniden yaptırımlar getireceğini açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Boeing ve Airbus'ın İran'a yolcu uçakları satma lisanslarının iptal edileceğini duyurmuştu.

Anlaşmanın Ocak 2016'da yürürlüğe girmesinin ardından ABD yönetimi, 1979'dan beri ambargo altındaki İran'a uçak satışı için izin vermişti. Bu kapsamda ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Amerikalı şirketlerle ortaklığı olan Avrupalı uçak üreticisi Airbus, İran ile 40 milyar dolarlık anlaşmalar yapmıştı.

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