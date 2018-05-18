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İran basını Selman'ın öldürüldüğünü iddia etti

İran basını, yaklaşık bir aydır gözükmeyen Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 01:10..
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Bir arap istihbaratından bilgi aldıklarını iddia eden İran'ın Keyhan gazetesi, Selman'ın 21 Nisan'da sarayına düzenlenen saldırıda öldürülmüş olabileceği iddiasını aktardı.

27 GÜNDÜR ORTALIKTA YOK

Rapora göre saldırı sırasında Selman'ın iki kurşunla vurulduğunu iddia eden gazete, Selman'ı 27 gündür kimsenin görmediğini de belirtti.

21 Nisan'da başkent Riyad'daki Suudi Kralı'nın sarayı yakınlarından şiddetli silah sesleri gelmişti. Ardından Kral Selman ile oğlu Prens Selman'ın Riyad'da ABD'nin koruması altındaki bir hava üssünün sığınağına götürüldüğü haberleri gelmişti.

İran basını Selman'ın öldürüldüğünü iddia etti

"SARAY ÜSTÜNDE İHA GÖRÜLDÜ"

Suudi yetkililer ve medya organları olayla ilgili sessizliğini korurken çelişkili haberler ve tanıklıklar su yüzüne çıktı. Saray yakınında oturanlar darbe girşiminde bulunulduğundan, saraya saldıran askerlerin saray üzerinde uçan bir İHA'nın gönderdiği görüntüler ve istihbarata göre hareket ettiğinden söz etti.

İran basını Selman'ın öldürüldüğünü iddia etti

YAŞADIĞINA DAİR YAYINLANAN GÖRÜNTÜLERİN TARİHLERİ AÇIKLANMADI

21-28 Nisan aralığında yayımlanan bazı fotoğraflar Veliaht Prensi Suudi ve yabancı yetkililerle birarada gösterdi, ama bu fotoğrafların çekilme tarihi açıklanmadı.

Kral Selman'ın oğlu olan ve Haziran 2017'de 1. Veliaht pozisyonuna geldiğinden beri yolsuzlukla mücadele adı altında yüzlerce üst düzey ismi gözaltına almak dahil tartışmaya açık, radikal icraatlara imza atan Prens Selman'ın sevmeyeni çoktu ve sürekli darbe hazırlığı dedikoduları kol geziyordu.

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