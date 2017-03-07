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İran botlarından Hürmüz Boğazı'nda ABD gemisine önleme

Pentagon, Hürmüz Boğazı'nda İran botlarınca, ülkenin "USS Invincible" askeri keşif gemisine yönelik önleme yapıldığını bildirdi.

07.03.2017 - 00:57
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SD

Pentagon, denizaltı füze tespit radarlarıyla donanımlı gemiye, boğazdan geçtiği sırada İran Devrim Muhafızlarına ait hücumbotlarca önleme yapıldığını ve geminin rotasını değiştirmeye zorlandığını açıkladı.

"PROFESYONEL OLMAYAN BİR YAKINLAŞMA"

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, önlemenin "güvenli ve profesyonel olmayan bir yakınlaşma" olduğunu söyledi.

550 METREYE KADAR YAKLAŞTI

Geminin kendisini daha da tehlikeye atmamak için yolunu değiştirdiğini ifade eden Davis, botların gemiye 550 metreye kadar yaklaştığını bildirdi.
Botlarla iletişime geçilmeye çalışıldığını ancak yanıt alınamadığını dile getiren

Davis, "USS Invincible"a olay sırasında İngiliz Kraliyet Donanması gemilerinin eşlik ettiğini kaydetti.

Davis, "USS Invincible" gemisinin, iki gün önce de Umman Körfezi'nde bir İran firkateyni tarafından 150 metreye kadar yaklaşılmak suretiyle taciz edildiğini bildirdi.

Bunun da "profesyonel olmayan bir yaklaşma" olduğunu belirten Davis, ancak firkateyn Amerikan gemisiyle paralel hareket ettiğinden bunu "güvenli olmayan bir yaklaşma" şeklinde nitelemediğini söyledi.

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