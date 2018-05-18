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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Siyonistlere izin vermemeliyiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'da yaptığı konuşmada İsrail'e yönelik sert tepki gösterdi.

DHA | 18.05.2018 - 11:26..
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak için İstanbul'a hareket etmeden önce Tahran'da yaptığı konuşmada, "Siyonistlerin yasadışı durumlarını kademeli olarak meşru kılmalarına izin vermemeliyiz" diye uyardı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Siyonistlere izin vermemeliyiz

"NEFRET EDİLİR HALE GELDİLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı davet üzerine İstanbul'a gittiğini belirten Ruhani,  "ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası kurallar aykırıdır. ABD yönetimi bugün İslam dünyası ve kamuoyunda her zamankinden daha fazla nefret edilir hale geldi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Siyonistlere izin vermemeliyiz

Ruhani, Filistin ve Kudüs meselesinin her zaman İslam dünyasının ilk meselesi olduğunu söylerdi ve ekledi,  "Bu toprakların gerçek sahibi Filistin halkıdır.”

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