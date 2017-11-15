taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.081
USD
3,8861
EURO
4,6028
ALTIN
160,46
PETR
61,7000

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Ahmedinejad'a suçlama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün gerçekleştirdiği deprem bölgesi ziyaretinde Ahmedinejad'ı suçlayan açıklamalar yaptı.

15.11.2017 - 11:56
  1. Haberler
  2. Dünya
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Ahmedinejad'a suçlama

İran, 7,3 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Merkez üssü Irak olan deprem, İran'ın Kirmanşah bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Dün bu bölgeye ziyaret gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, depremin yol açtığı yıkım için selefi Mahmud Ahmedinejad'ı suçladı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Ahmedinejad'a suçlama

"AHMEDİNEJAD'IN YAPTIRDIĞI TOPLU KONUT YIKILDI"

Ruhani, Kirmanşah'ın Serpol Zehap ilçesine bölgede inceleme yapmak için geldi. Helikopter ile bölgeye gelen Cumhurbaşkanı, dev yıkımın yaşandığı toplu konut alanına geldi. Burada büyük bir izdiham ile karşılaşan Ruhani, bölgenin girişinde üstü açık bir aracın içinden halka seslendi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Ahmedinejad'a suçlama

Burada yıkılan toplu konutlara işaret eden Ruhani, Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı suçlayarak sosyal konut projesi olarak inşaedilen "mehr evleri"nin sağlıksız yapıldığını, yeterli koşulları taşımadığını ve bu yüzden de bu depremde yıkıldığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Ahmedinejad'a suçlama

HALEF-SELEF YANLILARI BİRBİRİNE GİRDİ

Ruhani konuşmasında konu ile ilgili gerekenin yağacağını belirterek soruşturma sinyallerini verdi. Konuşmanın ardından bölgede yaptığı incelemeler sonrasında Kirmanşah'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Ruhani Tahran'a geri döndü.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Ahmedinejad'a suçlama

Bölgede yaşananların ardından Ruhani'nin konuşması büyük bir tartışmayı alevlendirdi. Ruhani yanlısı İranlılar, Ahmedinejad'ı suçlarken, Ahmedinejad yanlıları ise, binaların kendilerinden çok öncesinde yapıldığını, teslimin kendileri tarafından yapıldığını savundu.

İlginizi Çekebilir
Kazakistan, Rusya'ya kiraladığı arazinin bir kısmını aldı
Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü için Rusya'ya kiraladığı alanın 11 bin hektarlık kısmını geri aldı.
Çift işlevli kumaş geliştirildi
Kumaşın havanın sıcaklığına göre kişiyi sıcak veya serin tutma özelliği bulunuyor.
Hindistan'da hava kirliği protesto edildi
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yüzlerce öğrenci, hava kirliliğini protesto etmek için sokaklara döküldü.
Rusya'da uçak kazası meydana geldi
Habarovsk Krayı’nda yaşanan uçak kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise kurtulduğu bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

85
Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

349
PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

94
Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

174
İzmir'de Körfez Projesi tartışmaları

İzmir'de Körfez Projesi tartışmaları

76
Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

150
Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM