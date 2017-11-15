İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Ahmedinejad'a suçlama

İran, 7,3 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Merkez üssü Irak olan deprem, İran'ın Kirmanşah bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. Dün bu bölgeye ziyaret gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, depremin yol açtığı yıkım için selefi Mahmud Ahmedinejad'ı suçladı.

"AHMEDİNEJAD'IN YAPTIRDIĞI TOPLU KONUT YIKILDI"

Ruhani, Kirmanşah'ın Serpol Zehap ilçesine bölgede inceleme yapmak için geldi. Helikopter ile bölgeye gelen Cumhurbaşkanı, dev yıkımın yaşandığı toplu konut alanına geldi. Burada büyük bir izdiham ile karşılaşan Ruhani, bölgenin girişinde üstü açık bir aracın içinden halka seslendi.

Burada yıkılan toplu konutlara işaret eden Ruhani, Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı suçlayarak sosyal konut projesi olarak inşaedilen "mehr evleri"nin sağlıksız yapıldığını, yeterli koşulları taşımadığını ve bu yüzden de bu depremde yıkıldığını belirtti.

HALEF-SELEF YANLILARI BİRBİRİNE GİRDİ

Ruhani konuşmasında konu ile ilgili gerekenin yağacağını belirterek soruşturma sinyallerini verdi. Konuşmanın ardından bölgede yaptığı incelemeler sonrasında Kirmanşah'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Ruhani Tahran'a geri döndü.

Bölgede yaşananların ardından Ruhani'nin konuşması büyük bir tartışmayı alevlendirdi. Ruhani yanlısı İranlılar, Ahmedinejad'ı suçlarken, Ahmedinejad yanlıları ise, binaların kendilerinden çok öncesinde yapıldığını, teslimin kendileri tarafından yapıldığını savundu.