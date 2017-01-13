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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den terör açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ve İran'ın ortak çabasıyla terörün ortadan kalkacağını temenni etti.

13.01.2017 - 12:03
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asd

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider dün yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

''ORTAK ÇABAYLA TERÖRÜN ORTADAN KALDIRILMASINI TEMENNİ EDERİM''

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’deki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileyerek, “Türkiye ve İran’ın ortak çabasıyla terörün ortadan kaldırılmasını temenni ederim” dedi.

ANKARA, MOSKOVA, TAHRAN..

Suriye’de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Ruhani, “Hepimiz bu ateşkesin devam etmesi için çaba göstermeliyiz. Şüphesiz Ankara, Moskova ve Tahran arasında yapılan yakın işbirliği bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çok önemlidir” diye konuştu.

TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYİ HEDEFLİYORUZ

Suriye gündemiyle Astana’da düzenlenecek müzakerelere değinen Ruhani, Türkiye ve İran’ın işbirliği ile göreceli de olsa Suriye ve bölgede istikaların sağlanmasını umut ettiklerini söyledi. “Bölgedeki tüm terör örgütleri ortak düşmanımızdır” diyen Ruhani, “Tüm terör örgütleriyle mücadele etmeyi hedefliyoruz” diye kaydetti

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