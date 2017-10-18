İran Cumhurbaşkanı yardımcısı yarın Ankara'ya gelecek

Çağla Şıkel Emre Altuğ için dans etti

CHP'li Tanal: Siz daha bunlarla kucak kucağa yürürken

1 Gayrimenkul satışlarından 3 yılda 7 milyar lira gelecek Taşınmaz satışlarından üç yıl içinde toplam 7 milyar 182 milyon 647 bin lira gelir elde edilecek.

2 Ammonit nedir Dinazorlarla aynı dönemde yaşamış olan ve Notilus ile karıştırılabilen bu canlının nesli tükenmiştir.

3 Lipom nedir Genellikle ense, sırt, kollar ve bacaklarda ortaya çıkıp cildin altında bir yumru gibi ele gelen yağ bezelerine lipom denir.

4 Hintli şarkıcı silahlı saldırıda öldürüldü Hindistan'ın ünlü şarkıcısı Harshita Dahiya, 2 kişi tarafından silahla vuruldu.

5 Ratko Mladic kararı 22 Kasım'da açıklanacak Srebrenitsa katliamının sorumlusu olan eski Sırp komutan Ratko Mladic'in Lahey'de devam eden mahkemesinde karar 22 Kasım'da belli olacak.

6 Giuliano: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz Giuliano, Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini dünya derbisi olarak tanımladı.