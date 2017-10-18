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İran Cumhurbaşkanı yardımcısı yarın Ankara'ya gelecek

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yarın Ankara'ya gelerek Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

18.10.2017 - 16:04
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Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için yarın Ankara'ya gelecek İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.

Cihangiri, Ankara'daki temaslarının ardından 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Zirvesi'ne katılacak.

28 EYLÜL'DE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başbakan Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ile 28 Eylül'de telefonla görüşmüştü.

Yıldırım, görüşmeye ilişkin, "İran ile her konuda, gerek PKK terörüyle mücadele gerek Suriye'deki sorunların çözülmesi gerekse ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi gibi önemli konularda kararlar alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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