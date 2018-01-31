İran devlet televizyonu: Erkeğinizin ayaklarını yıkayın

İran devlet televizyonunda aile konuları ele alındı. Programda açıklamalarda bulunan aile uzmanı kadın, hemcinslerine eşlerini mutlu etmenin yollarını anlattı.





"ERKEKLERİNİZİN AYAKLARINI YIKAYIN"

Aile uzmanı, "Sevgili hanımlar erkeklerini bir ay boyunca enerjik olmasını istiyorsa, leğende ılık su hazırlayıp, içine gül suyu, deniz tuzu veya çok ileriye gitmek istiyorlarsa su yerine süt koyup, beylerinin ayaklarını yıkasınlar. Yavaş yavaş ayaklarına masaj verip, kurulayıp öpsünler. Kadınlar bu yöntemle ayaktan kocalarının kalbine ulaşmış olur" tavsiyesinde bulundu.

YÖNTEM İÇİN "AŞK BÜYÜSÜ" DEDİ

Kadın uzmanın "aşk büyüsü" olarak tanımladığı yöntem, başta kadın toplumu olmak üzere ülkede çeşitli kesimlerce büyük tepkiyle karşılandı.

HALKTAN ÖZÜR DİLEDİLER

Gelen tepkiler üzerine kanal yönetimi bugün yazılı bir açıklama yaparak, halktan özür diledi.

Devlet televizyonunda dile getirilen istek, büyük tepkiyle karşılanınca kanal yönetimi özür dilemek zorunda kaldı.

