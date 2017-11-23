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İran Devrim Muhafızları: Hizbullah silahlandırılmalı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Lübnan'daki Hizbullah'ın silah bırakmasının söz konusu olmadığını belirtti.

DHA | 23.11.2017 - 15:20
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İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi Lübnan ve Hizbullah konusunda yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Devrim Muhafızları: Hizbullah silahlandırılmalı

"HİZBULLAH İSRAİL'E KARŞI SİLAHLANMALI"

Tahran'da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son durumu değerlendiren Caferi, "Hizbullah, Lübnan halkının yeminli düşmanı İsrail'e karşı silahlanmıştır. Bu yüzden Hizbullah'ın en iyi silahlarla donatılması gerekiyor ve bu mesele müzakere konusu edilemez" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN'A MÜSAMAHAKAR DAVRANMIYORUZ"

Suudi Arabistan yönetiminin İran ve Hizbullah karşıtı çıkışlarını değerlendiren İranlı General, Riyad yönetimine karşı soğukkanlı davrandıklarını savundu.

Caferi, "Bizim işimiz emperyalizmin maşalarıyla değil büyük şeytan yani ABD ve İsrail'ledir. Bu nedenle Suudi Arabistan'a karşı müsamahakâr ve soğukkanlı davranıyor ve doğrudan mücadele etmekten kaçınıyoruz. Suudi yönetimine emperyalistlerle birlikte olmaktan vazgeçip, bölge insanlarıyla birlikte olmasını tavsiye diyoruz. Bunu yapmazlarsa Direniş Cephesi'nin önünde yer alıp doğal olarak şarapnellerine maruz kalırlar" dedi.

Tahran, İsrail'e karşı mücadele eden ülke ve grupları Direniş Cephesi diye tanımlıyor.

YEMEN'E YARDIM EDİYORUZ

Yemen'e yardım ettiklerini sözlerine ekleyen Tümgeneral Caferi, bu yardımın manevi olduğunu söyledi. Caferi, " Nerde zulüm varsa İran mazlumları savunmak için orada var. İran, müsteşarlık düzeyinde ve manevi olarak Yemen'e yardım ediyor ve buna devam edecektir " dedi.

MACRON AÇIKLAMASI

İranlı General, Tahran'dan füze çalışmalarını sınırlandırmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u " tecrübesiz" olmakla suçladı.

Caferi, "İran'ın füze kapasitesinin müzakere edilmesini isteyen Macron'un sözleri, genç ve tecrübesizliğinden kaynaklanıyor. O yakında bu sözlerinin yersiz olduğunu anlayacak. İran halkı savunma kabiliyetini namusu olarak görürü ve bunu asla tartışma konusu yapmaz" dedi.

 



İran Devrim Muhafızları: Hizbullah silahlandırılmalı

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