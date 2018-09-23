taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

İran Devrim Muhafızları: Unutulmaz bir intikam alacağız

Dün gerçekleştirilen saldırıda 25 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İran Devrim Muhafızları sert bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 14:41..
  1. Haberler
  2. Dünya

İran Devrim Muhafızları Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine yapılan saldırının faillerinden 'yakın bir gelecekte unutulmaz ve ölümcül bir intikam' alacağını duyurdu.

Ahvaz kentinde Arap ayrılıkçılar tarafından üstlenilen saldırıda 12'si Devrim Muhafızı 25 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırı Devrim Muhafızları'na ülkenin yakın tarihinde yapılan en ölümcül saldırı olmuştu. Ancak ölenlerin sayısı konusunda farklı haber ajansları farklı bilgiler de verdi. Bazı haber ajansları ölenlerin sayısının 28 olduğunu duyurdu.

"BÖLGEDE VE ÖTESİNDE TAKİP EDECEĞİZ"

Devrim Muhafızları failleri 'bölge ve ötesinde takip etmeyi istediklerini' de açıklamalarında belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani söz konusu El Ahvaziyye adlı grubu isim vermeden ABD destekli bir Körfez ülkesinin mali ve askeri açıdan desteklemekle sorumlu tutmuştu.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Bu arada Press TV Birleşik Ara Emirlikleri'nin İran maslahatgüzarının saldırı ile ilgili yapılan yorum nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.

Daha önce de İran El Ahvaziyye grubu mensuplarını barındırdıkları gerekçesiyle Hollanda, İngiltere ve Daniamarka'ya resmi protesto notası göndermiş ve bu ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa çağırmıştı.

İran Devrim Muhafızları: Unutulmaz bir intikam alacağız

İran Devrim Muhafızları: Unutulmaz bir intikam alacağız

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan, MHP'nin af teklifini değerlendirdi

Başkan Erdoğan, MHP'nin af teklifini değerlendirdi

267
Sahte bel fıtığı doktoru yakalandı

Sahte bel fıtığı doktoru yakalandı

30
Rize'de cadde üzerindeki 2 asırlık ağacı kestiler

Rize'de cadde üzerindeki 2 asırlık ağacı kestiler

64
Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın aracına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın aracına çarptı

50
Ali Ağaoğlu'nun oğlu sünnet oldu

Ali Ağaoğlu'nun oğlu sünnet oldu

124
Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

8
Ruhani'den saldırıya ilişkin açıklama

Ruhani'den saldırıya ilişkin açıklama

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM