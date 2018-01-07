taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

İran Devrim Muhafızları zafer ilan etti

Günlerdir süren ve dış güçlerin destekleriyle alevlenen protestolarla ilgili İran Devrim Muhafızları'ndan açıklama geldi: Galip geldik.

REUTERS | 07.01.2018 - 15:19..
  1. Haberler
  2. Dünya
İran Devrim Muhafızları zafer ilan etti

İran'da 28 Aralık’ta Meşhed'de bir grup göstericinin ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan yönetim karşıtı ptotestolar, hızla birden fazla kente yayılmıştı.

İran Devrim Muhafızları zafer ilan etti

PROTESTOLARA TRUMP VE NETANYAHU DESTEĞİ

Protesto gösterilerine ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu desteklerini açıkça ifade ederken, İran Parlamentosu’nda yaşanan gelişmeler görüşülmeye devam ediyor.

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Behruz Nemati, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede meydana gelen son olayların bugün parlamento tarafından incelenmeye alınacağını söylemişti.

İran Devrim Muhafızları zafer ilan etti

"GALİP GELDİK"

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ise, "İran halkı ve güvenlik güçleri, yabancı düşmanlar tarafından yaratılan karışıklığa karşı galip gelmiştir" ifadesi yer aldı.

ABD, İNGİLTERE, İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN SUÇLANDI

Reuters haber ajansının yer verdiği açıklamada yaşanan olaylardan dolayı ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan suçlandı.

İran Devrim Muhafızları zafer ilan etti

İran Devrim Muhafızları zafer ilan etti

İlginizi Çekebilir
KKTC'de seçim günü
Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti.
Stockholm'de patlama
İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyinde bulunan Huddinge'e bağlı Varby Gard Mahallesi metrosunda patlama meydana geldi.
ABD'nin gündemi: Trump'ın ilk yılını anlatan kitap
ABD'de cuma günü piyasaya sunulan ve ilk birkaç saatte tamamen tükenen kitap, ülke gündeminin en tepesindeki yerini korumasının sebebini, içinden çıkan yeni bilgiler açıklıyor.
Prens Harry ve Megan Markle balayına Kapadokya'ya gelecek
Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin balayı seçenekleri arasında Türkiye'den Kapadokya da yer alıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Türkiye'ye yönelik tehditler için net konuştu

Erdoğan Türkiye'ye yönelik tehditler için net konuştu

156
Zeybekci: 15 Temmuz'da silahım ve 3 şarjörle kapıdaydım

Zeybekci: 15 Temmuz'da silahım ve 3 şarjörle kapıdaydım

311
19 yıl sonra ortaya çıkan 'sınırda UFO operasyonu'

19 yıl sonra ortaya çıkan 'sınırda UFO operasyonu'

140
Suudi Arabistan'da prenslere gözaltı

Suudi Arabistan'da prenslere gözaltı

103
Semt pazarları kapanan İzmirli esnaf CHP'ye kızgın

Semt pazarları kapanan İzmirli esnaf CHP'ye kızgın

123
Münir Özkul'a veda

Münir Özkul'a veda

135
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cenk Tosun’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cenk Tosun’a tebrik telefonu

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM