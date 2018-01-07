İran Devrim Muhafızları zafer ilan etti

İran'da 28 Aralık’ta Meşhed'de bir grup göstericinin ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan yönetim karşıtı ptotestolar, hızla birden fazla kente yayılmıştı.

PROTESTOLARA TRUMP VE NETANYAHU DESTEĞİ

Protesto gösterilerine ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu desteklerini açıkça ifade ederken, İran Parlamentosu’nda yaşanan gelişmeler görüşülmeye devam ediyor.

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Behruz Nemati, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede meydana gelen son olayların bugün parlamento tarafından incelenmeye alınacağını söylemişti.

"GALİP GELDİK"

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ise, "İran halkı ve güvenlik güçleri, yabancı düşmanlar tarafından yaratılan karışıklığa karşı galip gelmiştir" ifadesi yer aldı.

ABD, İNGİLTERE, İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN SUÇLANDI

Reuters haber ajansının yer verdiği açıklamada yaşanan olaylardan dolayı ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan suçlandı.