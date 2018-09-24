İran Devrim Muhafızları'ndan ABD ve İsrail'e tehdit

Ahvaz'da 25 kişinin öldüğü saldırıdan iki gün sonra konuşan Devrim Muhafızları Başkan Yardımcısı Hüseyin Selami, ABD ve İsrail liderlerini yıkıcı bir yanıtın beklediğini söyledi.

"UNUTULMAZ VE ÖLÜMCÜL BİR İNTİKAM"

Selami, saldırının hemen ardından "İntikamımızı daha önce görmüştünüz. Şimdi de cevabımızın ne kadar unutulmaz ve ölümcül olacağını görecek yaptığınızdan pişman olacaksınız." demişti.

Ahvaz kentinde Arap ayrılıkçılar tarafından üstlenilen saldırıda 12'si Devrim Muhafızı 25 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

İSTİHBARAT BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alavi, askeri geçiş törenindeki saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Saldırı ile ilgili tüm terörist bağlantıları belirledik. Bu ağ ile ilgili geniş bir grup şüpheli tutuklandı." denildi.