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İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert tepki

ABD'nin Suriye'ye saldırısından sonra açıklama yapan İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı General Yadullah Cevani, "ABD saldırının doğuracağı sonuçları beklesin" dedi.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 11:22..
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İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı General Yadullah Cevani, ABD'nin Suriye'ye saldırısı sonrasında sert açıklamalarda bulundu.

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert tepki

"SONUÇLAR ABD'NİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA OLMAYACAK"

ABD, Fransa ve İngilterenin gerçekleştirdiği füze saldırıları hakkında açıklama yapan İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Genel Komutan yardımcısı General Yadullah Cevani, "ABD’liler gerçekleştirdikleri saldırının doğuracağı sonuçları beklesin." ifadelerini kullandı.

General Cevani, "ABD’liler Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırının bundan sonra bölgede doğuracağı sonuçlarının sorumlusu, bu sonuçlar şüphesiz ABD’nin çıkarları doğrultusunda olmayacak." dedi.

General Cevani açıklamasını, "Böylesi kararlar ile kesinlikle direniş cephesi gücünü kaybetmeyecek, tam tersi güçlenecek. böylece direniş cephesi bu tür müdahaleci eylemlere karşı mücadele etme olanağı artacaktır.’’ şeklinde sürdürdü.

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