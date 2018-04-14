İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert tepki

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Beştepe'de ordumuz ve polisimize dua

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Cihantab Ahmedi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de üniversite sınavına girerken bebeğini emzirmesi çok konuşulmuştu. Ahmedi, üniversitede ekonomi bölümünü kazandı.

Cihantab Ahmedi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de üniversite sınavına girerken bebeğini emzirmesi çok konuşulmuştu. Ahmedi, üniversitede ekonomi bölümünü kazandı.

İzmir ve Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir ve Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, saldırı öncesinde ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı'nın görüştüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 19-29 Nisan'da gerçekleştirilecek 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde bu yıl 190'a yakın film gösterilecek.

Kısıtlı harekatla sadece belirli hedefler vardı. Esad'a karşı kimyasal operasyonu tüm Suriye'yi kapsamadı.

Suriye'ye üç saldırı dalgası oldu

1 ABD Şam'ı vurdu Trump'ın Suriye'yi vurma emri verdiğini açıklamasının ardından ABD ordusu Şam Havaalanı'nı vuruldu.

2 Rusya'dan ABD'ye tehdit ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı hava harekatının ardından Rusya ve Suriye'den tepki geldi.

3 Trump Suriye'yi vurma emri verdi Suriye'nin Rif Şam iline bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı belirtildi. Basın karşısına çıkan ABD Başkanı Trump, Suriye'nin vurulması emrini verdiğini duyurdu.

4 İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı İran, Rus bombardıman uçaklarının, İran hava sahasını ve yakıt ikmali için NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul etti.

5 ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar ABD, İngiltere ve Fransa ile Suriye'deki birçok askeri noktayı bombaladı. Saldırı sonrasında Esad rejimi medyasında, birçok füzenin havada imha edildiği iddiası yer aldı.

6 Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırı, tarih sayfalarına "kısa bir şov" olarak geçti.