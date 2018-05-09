İran dini lideri Hamaney'den ABD kararına ilk tepki

1 Yunanistan, İsrail ve Rumların doğalgaz planı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan ve İsrail, Akdeniz'de ortak doğalgaz hattı kurulmasıyla ilgili anlaşma yaptı.

2 Geçmişe ışık tutan Eğitim Tarihi Müzesi Kars'ta 86 yıl önce kurulan Alparslan Anadolu Lisesi bünyesinde açılan Eğitim Tarihi Müzesi, ziyaretçilerini yolculuğa çıkartıyor.

3 Doğubayazıt'ta internet erişimli ve klimalı otobüs durakları Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, ilçeye internet erişimli, klimalı ve güvenlik kameralı otobüs durakları ile hizmet ediyor.

4 Harran Üniversitesi Suriye’de YÖS sınavı yaptı Harran Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden temizlediği Suriye'nin El-Bab ve Cerablus kentlerinde, öğrencilerin yüksek öğrenim görmeleri için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yaptı.

5 Oruç tutmak kök hücrelerin yenilenme fonksiyonunu artırıyor ABD'de yürütülen bir araştırma, 24 saatlik oruç tutmanın, yaşlanmayla ilişkili kök hücre fonksiyonu kaybını engellediğini ortaya koydu.

6 Çanakkale'deki tarihi hamam ayağa kaldırılacak Çanakkale Savaşları'nda Türk askerlerinin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı tarihi hamam, restorasyonun ardından açık hava müzesine dönüştürülecek.