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İran dini lideri Hamaney'den ABD kararına ilk tepki

ABD'nin İran ile olan nükleer kararından çekildiğini açıklamasının ardından İran dini lideri Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 12:09..
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İran dini lideri Ali Hamaney konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD yönetimini eleştirdi. Hamaney, "Trump anlaşmadan çekilerek hata etti" diyerek ABD'ye tepki gösterdi.

"TRUMP YALAN SÖYLEDİ"

İran'ın dini lideri Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları hakkında da, 'Aptal ve sığ' yorumu yaparken, "Trump konuşmasında 10'dan fazla yalan söyledi" dedi.

İran Lideri Ali Hamaney geçetiğimiz yıl "ABD anlaşmayı yırtarsa biz ateşe veririz" açıklamasını yapmıştı.

İRAN BASINI ÖFKELİ

ABD'nin anlaşmadan çekildiğini açıklamasından hemen sonra iran basının manşetlerini de öfke dolu cümleler süsledi. Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesi manşetinde, "Trump nükleer anlaşmayı parçaladı sıra ateşe vermekte" başlığını kullandı.

Gazetenin haberinde ABD'nin anlaşmadaki hiçbir taahhüdünü yerine getirmediği belirtilirken, buna karşılık İran'ın nükleer faaliyetlerine hızlı bir şekilde dönüş yapması gerektiği ifade edildi.

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