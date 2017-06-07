İran Dışişleri Bakanı Zarif Ankara'da

Bakan Zarif, sözlerine ülkesinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulunarak başladı.

"Bu saldırı halkımızın teröre karşı duruşunu daha da güçlendirecektir." diyen Zarif, güvenlik güçleri ve İran halkıyla bu tür saldırılara karşı her zaman karşı koyacaklarını söyledi.

Zarif, yolculuk nedeniyle Tahran'daki terör saldırılarının ayrıntılarına ilişkin bilgi sahibi olmadığını ifade ederek, "Bölgede bizim için endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Bu olaylarla ilgili Türkiye ile yakın görüş alışverişinde bulunmamıza ihtiyaç var." dedi.

Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceğini belirten Zarif, yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geleceğini ve bu görüşmelerde başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel konuları değerlendireceklerini dile getirdi.