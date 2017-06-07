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İran Dışişleri Bakanı Zarif Ankara'da

İran'da yaşanan terör olayları ardından Türkiye'ye gelen Zarif, "Yaşanan endişeli olaylar için Türkiye'nin görüşlerine ihtiyaç var." dedi.

07.06.2017 - 15:26
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Bakan Zarif, sözlerine ülkesinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulunarak başladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Ankara'da

"Bu saldırı halkımızın teröre karşı duruşunu daha da güçlendirecektir." diyen Zarif, güvenlik güçleri ve İran halkıyla bu tür saldırılara karşı her zaman karşı koyacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Ankara'da

Zarif, yolculuk nedeniyle Tahran'daki terör saldırılarının ayrıntılarına ilişkin bilgi sahibi olmadığını ifade ederek, "Bölgede bizim için endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Bu olaylarla ilgili Türkiye ile yakın görüş alışverişinde bulunmamıza ihtiyaç var." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Ankara'da

Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceğini belirten Zarif, yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geleceğini ve bu görüşmelerde başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel konuları değerlendireceklerini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Ankara'da

İran Dışişleri Bakanı Zarif Ankara'da

İran Dışişleri Bakanı Zarif Ankara'da

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