İran Genelkurmay Başkanı ordularını ziyaret etti

Suriye'de askeri hazırlıklarını devam ettiren İran ordusu, Irak sınırında da hummalı bir çalışma içerisinde. Özellikle PKK ile çatışmalar yaşanan Irak sınırına İran Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Mohammad Baqri ziyaret gerçekleştirdi.

BİRLİKLERİ GEZDİ

Askeri birlikleri teftiş eden Mohammad Baqri, Kirmanşah'da bulunan orduları yerinde inceledi. Askerlerle tek tek ilgilenen Mohammad Baqri orduyu teftiş etti.





ASKERLERDEN ŞOV

Askerlerin de ziyaret sırasında Genelkurmay başkanı Baqri'ye sürprizleri oldu. Bazı askerler Baqri'ye çalışmalarından kesitler sunarken, bazıları ise yaptıkları jimnastik hareketleriyle komutanlarına şov yaptı.

Askerlerden biri şpagat olarak bilinen bacak açma hareketini Genelkurmay Başkanı'na sergiledi.



