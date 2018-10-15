taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.84175
Euro
6.76715
Altın
1230.911
Borsa
97777.85
Gram Altın
231.129

İran Genelkurmay Başkanı ordularını ziyaret etti

İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Baqri, önceki gün Kirmanşah'ta bulunan ordularını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İran askerleri, komutanlarına hünerlerini sergiledi.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 12:12..
  1. Haberler
  2. Dünya
İran Genelkurmay Başkanı ordularını ziyaret etti

Suriye'de askeri hazırlıklarını devam ettiren İran ordusu, Irak sınırında da hummalı bir çalışma içerisinde. Özellikle PKK ile çatışmalar yaşanan Irak sınırına  İran Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Mohammad Baqri ziyaret gerçekleştirdi.

BİRLİKLERİ GEZDİ

Askeri birlikleri teftiş eden Mohammad Baqri, Kirmanşah'da bulunan orduları yerinde inceledi. Askerlerle tek tek ilgilenen Mohammad Baqri orduyu teftiş etti.

İran Genelkurmay Başkanı ordularını ziyaret etti

ASKERLERDEN ŞOV

Askerlerin de ziyaret sırasında Genelkurmay başkanı Baqri'ye sürprizleri oldu. Bazı askerler Baqri'ye çalışmalarından kesitler sunarken, bazıları ise yaptıkları jimnastik hareketleriyle komutanlarına şov yaptı.

Askerlerden biri şpagat olarak bilinen bacak açma hareketini Genelkurmay Başkanı'na sergiledi.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel'in partisinde hüzün hakim

Merkel'in partisinde hüzün hakim

35
Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

145
Dolar düşüş eğiliminde

Dolar düşüş eğiliminde

190
Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

89
İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

58
Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

138
Arda-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi

Arda-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM