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İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran, Rus bombardıman uçaklarının, İran hava sahasını ve yakıt ikmali için NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul etti.

AA | 14.04.2018 - 00:41..
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İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

Suriye'deki kriz nedeniyle Rusya, ABD, İngiltere arasında gerilen hatlardan sonra İran ile Rusya arasında bir anlaşma yapıldı. Akdeniz sularına gemilerini getiren Rusya, bombardıman uçakları için İran'dan izin aldı.

İRAN HAVA SAHASI RUSYA'YA AÇILDI

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Askeri Haberler Servisi Editörü Hossein Dalirian, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke yetkililerinin, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul ettiklerini" bildirdi.

ABD: "HENÜZ KARAR VERMEDİK"

Başkan Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik olası bir eylem hakkında henüz bir karara varamadığını söyleyen ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Ancak ABD ve müttefikleri Suriye’de harekete geçmeye karar verirse, hepimizin hemfikir olduğu bir ilkeyi savunmak için olacaktır” dedi.

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