Katıldığı bir söyleşide gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, İran'daki protestoların sonucunda Irak yada Suriye benzeri bir durum yaşanmayacağını söyledi.

İlber Ortaylı: İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz VİDEO

"İRAN'DA ESKİ BİR DEVLET GELENEĞİ VARDIR"

"Hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz. Çünkü İran eski bir medeniyettir. Eski bir devlet geleneği vardır. Ben zannettim ki, bunların hariciye nezareti dökülecek. Hiç dökülmedi. Aynı kadrolarla ve tekniklerle gitti. Arşivi mükemmel. Ben zannettim ki, bunların istihbaratı çuvallayacak. Hayır, en başta Şah Devri'nin istihbarat elemanlarını kullandılar.

"EKONOMİK ATILIM GÖSTEREMEDİLER"

Mühim mesele iktisadiyattır (ekonomi). Maalesef Türkiye'nin 1950'lerde başladığı atılımı, İran hiçbir zaman göstermedi. Bu petrolcü ülkelerin zaafıdır. Ama eğitimi falan iyidir.

"AMERİKA DAHA ÇOK BEKLER"

Mesela oradaki Türk unsurdan Amerika çok şey bekliyor. Daha çok bekler. Çünkü oradaki Türkler, 'Biz Türküz ama İran bizimdir' diyor."