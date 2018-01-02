taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.491
USD
3,7691
EURO
4,5391
ALTIN
158,68
PETR
66,8900

İran ile IKBY arasındaki sınır kapıları açıldı

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Tamarchin ve Parviz Khan sınır kapılarını yeniden açtı.

REUTERS | 02.01.2018 - 11:19..
  1. Haberler
  2. Dünya

2342

İran ile IKBY arasında yaşanan gerginlik sınır kapılarına sıçramış, referandum sonrasında çıkan karar nedeniyle de , IKBY'nin düzenlediği ve bağımsızlık lehine sonuç veren referandumun ardından kapatılmıştı.

SINIRLAR AÇILDI

ISNA haber ajansının verdiği bilgiye göre İran'ın Erbil Başkonsolosluğu "Irak hükümetinin resmi talebiyle kapatılan Erbil ve Süleymaniye ile Tamarchin ve Parviz Khan sınır kapıları yeniden açıldı." dedi.

Mevcut koşullar altında İran ile IKBY arasındaki tüm sınırlar açılmış oldu.

İlginizi Çekebilir
Yine Almanya yine taciz
Almanya'da bir yeni yıl klasiği haline gelen taciz olayları, yine meydana geldi. Taciz olaylarına karşı alınan önlemlere rağmen 19 kişinin tacize uğradığı belirtildi.
İran'da bilanço artıyor
Perşembe günü meydana gelen ayaklanmaların 6. gününe girilirken, ülke daha büyük bir kaosa doğru sürükleniyor. Ölü sayısı 29'a yükselirken gözaltıların sayısı 400'ü aştı.
Sıra dışı yolculuktan keyif alan bebek
Babası tarafından hiç olmayacak bir vaziyette taşınan bebeğin şirinliğine bayılacaksınız.
Endonezya’da tekne alabora oldu: 8 ölü
Endonezya’nın Kuzey Kalimantan eyaletinde, yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

82
ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

263
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

87
Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

44
Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

31
TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

65
Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM