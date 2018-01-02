İran ile IKBY arasındaki sınır kapıları açıldı

İran ile IKBY arasında yaşanan gerginlik sınır kapılarına sıçramış, referandum sonrasında çıkan karar nedeniyle de , IKBY'nin düzenlediği ve bağımsızlık lehine sonuç veren referandumun ardından kapatılmıştı.

SINIRLAR AÇILDI

ISNA haber ajansının verdiği bilgiye göre İran'ın Erbil Başkonsolosluğu "Irak hükümetinin resmi talebiyle kapatılan Erbil ve Süleymaniye ile Tamarchin ve Parviz Khan sınır kapıları yeniden açıldı." dedi.

Mevcut koşullar altında İran ile IKBY arasındaki tüm sınırlar açılmış oldu.