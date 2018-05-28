İran-İsrail arasında gizli görüşme

İsrail ile İran'ın Amman'da gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi. İddianın sahibi Suudi basını. Görüşmede buluduğu iddia edilen bir kaynağa dayandırılan haberde, İran'ın Büyükelçilik düzeyinde Mossad ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

ARABULUCU MÜZAKERE

İran'ın Amman Büyükelçisi Mucteba Firdevsi Bur'un da aralarında yer aldığı İranlı emniyet yetkilileri ile Mossad başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerin, Amman'daki bir otelin farklı odalarında konakladığı, taraflar arasındaki müzakerenin, mesajları taşıyan Ürdünlü bir ara bulucu tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

SURİYE KONUSU MASADA

Haberde, dolaylı müzakerenin konusunun Suriye'nin güneybatısında, özellikle de Dera ve el-Kuneytara kentlerinde çıkması beklenen çatışmalar olduğu belirtilerek, "Görüşme sonucu İran'ın yanı sıra Lübnan Hizbullahı ve diğer Şii grupların, söz konusu bölgede " rejim güçleri ile muhalifler arasında meydana gelmesi beklenen çatışmalara katılmama ve Ürdün'ün de sınırlarını geçişlere karşı koruması yönünde anlaşmaya varıldı." iddialarına yer verildi.

TUHAF GÖRÜŞME

İsrailli yetkililerin, işgal altındaki Golan Tepeleri ve İsrail-Ürdün sınırına yakın bölgede çıkması beklenen çatışmalara İran ve Hizbullahın katılmaması durumunda kendilerinin de müdahale etmeyeceğini söyledikleri kaydedilen görüşmede, İsraillilerin, Amman'daki anlaşmanın hızlı sağlanmasından dolayı şaşırdıkları belirtildi.

Haberde ayrıca, söz konusu görüşme için "tuhaf ve gerçekçi olmadığı" şeklinde değerlendirmede bulunularak, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarında kayıpları olan Tahran yönetiminin, Suriye'de daha fazla kayıp vermeme ve baskılara maruz kalmamak için güneybatıda Esed güçleri ile muhalifler arasında yakın zamanda çıkması beklenen çatışmalara katılmamayı kabul ettiğini savundu.