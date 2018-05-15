İran: İsrail savaş suçlusu olarak yargılansın

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamı İran'dan da karşılık buldu. İran hükümeti İsrail'in savaş suçları mahkemesinde yargılanması gerektiğini belirtti.

İNİSİYATİF ÇAĞRISI

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den, Kudüs'e taşımasını "şiddetle kınadığını" belirterek, Birleşmiş Milletler'den (BM) konuya ilişkin ciddi inisiyatif almasını istedi.

"UTANÇ GÜNÜ"

İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nobaht, basın toplantısında yaptığı konuşmada, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'in Filistin'de işlediği "cinayetlere" karşı "uygun tepki" vermesini istedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Twitter'dan paylaştığı mesajda, ABD'nin Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma gününü, "utanç günü" olarak değerlendirdi.