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İran İstihbarat bin Telegram kanalını kapattı

İran İstihbarat Bakanlığı, rejimi desteklemeyen bin Telegram kanalını kapattıklarını duyurdu.

İHA | 23.07.2018 - 00:18..
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İran İstihbarat Bakanlığı, çoklu paylaşım platformu ve iletişim kanalı olan Telegram uygulamasında, mevcut rejimi desteklemeyen bin kanalı kapattıklarını açıkladı.

"TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMİ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen kanalların İran karşıtı terörist gruplarca kullanıldığını ifade etti. Bakanlık kanalların kapatılması hakkında, "Biz ulusal çıkarlarımızı ve güvenliğimizi temel alarak hareket ediyoruz" dedi.

İran 18 Nisan’da ülkede popüler olan Telegram uygulamasının kullanımını mahkeme kararıyla yasaklamıştı.

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