İran, Kandil'in çevresini boşaltmaya başladı

Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir operasyon hazırlığı başladı.

Örgütün kamplarının bulunduğu bölgede nokta operasyonları düzenleyen Mehmetçik; yol yapımı çalışmalarını da sürdürerek bölgede üsler kurmaya başladı.

Terörle mücadeleyi sınır ötesine taşımakta kararlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonların devamında Kandil'i de teröristlerden arındıracak.

TEBLİGATLAR ULAŞTI

Suriye'de ve Irak'ta teröre karşı verilen bu kararlı mücadelenin İran da farkına vardı.

Kandil çevresinde yaşayan İranlılara, bölgeyi terk etmeleri için tebligatlar gönderildi.

İRAN-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ

İran ile Türkiye arasında yapılan görüşmelerde terör örgütü PKK'nın bölgeden silinmesi masaya yatırılmıştı.

İRAN'DAKİ AYAĞI PJAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile yapılan görüşmelere ilişkin şunları söylemişti:

"Bu ziyarette, sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak, tehdit unsuru haline gelmiş olan bu terör örgütlerine karşı, İran'la böyle bir müşterek hareketin yapılması her an gündemde. Bu dayanışma, iki Genelkurmay Başkanı arasında görüşülmüş ve nasıl bir çalışma yürütebilir, bunun diplomatik boyutu ne olabilir, bunların hepsini aramızda görüştük. Benim kabulümde de kendilerine, bunun daha geniş anlamda nasıl olması gerekir, bunların hepsini aramızda görüştük. Çalışmalar devam edecek. Çünkü PKK terör örgütünün İran'daki ayağı biliyorsunuz PJAK.

"İKİ ÜLKENİN DAYANIŞMASI..."

Bunların sürekli İran'a da bizlere de verdikleri zararlar var. Bu tehditler, her iki ülkenin dayanışması halinde çok daha farlı bir şekilde, çok daha kısa zamanda, bir neticeye ulaşır düşüncesinden hareketle bu çalışmaları yapıyoruz, yapacağız. Temenni ederim ki, buralardan başarılı neticeleri alırız."