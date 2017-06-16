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İran Katar pazarında Türkiye'nin gerisinde kaldı

İran Gıda Üreticileri Kooperatifi Başkanı Kerimi, Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdıkları belirtti.

16.06.2017 - 07:37
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İran Katar pazarında Türkiye'nin gerisinde kaldı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre Mehdi Kerimi, "Maalesef Katar konusunda fırsatları değerlendiremedik ve zamanında bu pazara girmeyi başaramadık." diye konuştu.

TÜRKİYE'YE KAPTIRDIK

Türkiye'nin, Katar ambargosunun başlamasından 48 saat sonra ülkedeki marketlerin gıda raflarını doldurduğunu belirten Kerimi, Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdıklarını ifade etti.

İran Katar pazarında Türkiye'nin gerisinde kaldı

18 MİLYON DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİLER

Katar'ın yıllık 3 milyar doları bulan gıda ithalatı olduğuna dikkati çeken Kerimi, İran'ın geçen yıl Katar'a yalnızca 18 milyon dolarlık gıda ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini kaydetti.

İran Katar pazarında Türkiye'nin gerisinde kaldı

İran Katar pazarında Türkiye'nin gerisinde kaldı

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