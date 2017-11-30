İran Kerkük'e 'Kasrı Şirin' petrol hattı döşeyecek

Irak yeniden hareketli günlerine geri döndü. En son ABD işgali zamanında bu kadar hararetlenen ülkede, bu sefer ana gündem maddesi petrol. ABD'nin Kerkük'te K1 üssüne konuşlanmasıyla geriye düşen İran yönetimi, bölgede yeniden söz sahibi olabilmek için harekete geçti. Hem de petrol anlaşmasıyla.

KASRI ŞİRİN HATTI DÖŞENİYOR

Konu ile ilgili resmi açıklama İran Petrol Bakanı Bejen Zengene'den geldi. Bakan, “Kerkük - Kasrı Şirin petrol bor hattını döşeyeceğiz” açıklamasını yaparken, Irak Petrol Bakanı Abdulcebbar Lıebi, Kerkük petrolünün ihracatıyla ilgili seçeneklerin birden fazla olduğunu söyledi.

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