İran Kerkük'e 'Kasrı Şirin' petrol hattı döşeyecek

Irak yeniden hareketli günlerine geri döndü. En son ABD işgali zamanında bu kadar hararetlenen ülkede, bu sefer ana gündem maddesi petrol. ABD'nin Kerkük'te K1 üssüne konuşlanmasıyla geriye düşen İran yönetimi, bölgede yeniden söz sahibi olabilmek için harekete geçti. Hem de petrol anlaşmasıyla.
KASRI ŞİRİN HATTI DÖŞENİYOR
Konu ile ilgili resmi açıklama İran Petrol Bakanı Bejen Zengene'den geldi. Bakan, “Kerkük - Kasrı Şirin petrol bor hattını döşeyeceğiz” açıklamasını yaparken, Irak Petrol Bakanı Abdulcebbar Lıebi, Kerkük petrolünün ihracatıyla ilgili seçeneklerin birden fazla olduğunu söyledi.
IKBY İLE HERHANGİ BİR DİYALOG YOK
Mevcut durumda IKBY ile herhangi bir görüşme söz konusu olmadığını dile getiren Lıebi, “Ancak Doğal Kaynaklar Bakanlığı'yla görüşmeye hazırız.” dedi.
BÖLGEDE ABD-İRAN GERGİNLİĞİ
ABD'nin K1 üssüne konuşlanması ile oluşabilecek bir gerilim senaryosu gündeme gelirken, uzun vadede yaşanabilecek bir sürtüşmenin de bölgede felaketlere yol açabileceği konuşuluyor.
Irak ordusu bölgede İran destekli Haşdi Şabi milisleri ile koordineli olarak çalışmalar yürütürken, ABD ise koalisyon adı altında PKK'nın Suriye kolu olan YPG ile birlikte hareket ediyor. Gerilim senaryosu da birbirine düşman iki birliğin burada olası bir karşılaşmasından çıkıyor.