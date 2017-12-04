'İran kesinlikle pazarlık yapmayacak"'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran İslam Cumhuriyeti kesinlikle savunma ve füze konularında pazarlık yapmayacak." dedi.

"DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “İran’ın dışişleri hakkında konuşmak isteyen Fransa yetkilisi ve diğer yetkililerin, geçtiğimiz on yıl içinde bölgede yaşanan derin gelişmelere ve mevcut durum ile geçmiş arasındaki büyük değişikliklere dikkat etmeleri gerekiyor." dedi.

MÜZAKERE EDİLMEYECEK

Fransa'nın füze konusunda İran'a yönelik pazarlıkçı yaklaşımına da ilişkin açıklama yapan Kasımi, savunma sistemlerinin pazarlığa açık olmadığının altını çizdi.

"Fransa İran’ın füze programının müzakere edilebilecek bir konu olmadığını bilmeli" ifadelerini kullanan Kasımi, "İran İslam Cumhuriyeti kesinlikle savunma ve füze konularında pazarlık yapmayacak." diye konuştu.



