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İran, Kuzey Irak'a sınır kapılarını açacağını açıkladı

İran'dan Irak'a ilişkin sınır açıklaması geldi.

30.10.2017 - 12:39
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Londra merkezli haber alma kuruluşu Reuters, İran'ın, Kuzey Irak'a tüm sınır kapılarını açacağını açıkladı.

İRAN'DAN YENİ SINIR GELİŞMESİ

İran, Kuzey Irak ile sınır kapılarındaki tüm sınırlamalar kalkacak açıklaması yaptı.

15 Ekim tarihinde Irak Dışişleri Bakanlığı, hükümetin talebi üzerine, İran'ın, IKBY ile sınır kapılarını kapattığını duyurmuştu.

Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı yazılı açıklamada, "İran, merkezi yönetimin talebi üzerine IKBY ile sınır kapılarını kapattı." ifadelerini kullanmıştı.

TİCARİ GEÇİŞLERE AÇILMIŞTI

25 Ekim tarihinde ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasındaki sınır kapılarının yeniden ticari geçişlere açıldığı belirtilmişti.

AA'nın haberine göre ise 10 gün önce ticari geçişlere kapatılan IKBY ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı'nın Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine tekrar açıldığını belirtmişti.

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