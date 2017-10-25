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İran Kuzey Irak'la sınır kapısını açtı

IKBY ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı, Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine ticari geçişlere tekrar açıldı.

25.10.2017 - 11:01
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iran

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı'nın yeniden ticari geçişlere açıldığı belirtildi.

IRAK TALEP ETTİ

Süleymaniye Ticaret Odası Başkanı Sirwan Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 gün önce ticari geçişlere kapatılan IKBY ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı'nın Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine tekrar açıldığını söyledi.

Muhammed, Süleymaniye vilayetinde yer alan bir diğer sınır kapısı Pervazhan'ın da kısa süre içinde açılma kararı alındığını ifade etti.

15 EKİM'DE KAPATILMIŞTI

İran, IKBY'ye açılan Erbil vilayetindeki Hacı Omeran ile Süleymaniye'deki Seyranbend, Pervezhan ve Başmak Sınır Kapılarını 15 Ekim'de Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine tüm ticari geçişlere kapatmıştı.

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