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İran Kuzey Irak'la 1 sınır kapısını kapattı

Irak ordusu Kerkük'e girmeye hazırlanırken Barzani yönetiminin alanı tek tek kısıtlanıyor.

15.10.2017 - 13:03
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İran Kuzey Irak'la 1 sınır kapısını kapattı

İran Kuzey Irak'la 1 sınır kapısını kapattı

İran hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki üç sınır kapısından biri durumundaki Pervezhan Sınır Kapısı'nı kapattığı bildirildi.

SÜLEYMANİYE'YE AÇILAN SINIR KAPISI

Pervezhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını" belirtti.

TİCARET DURDU

Tevfik, sınır kapısının kapatılması nedeniyle ticari hareketliliğin ve geliş-gidişlerin durduğunu ifade etti.

3 SINIR KAPISI VAR

İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı üç sınır kapısı bulunuyor.

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