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İran Lideri Hamaney'den ABD'ye suçlama

Hamaney, ABD'nin İran aleyhine ekonomik savaş yürüttüğünü ve bölgede çatışma çıkarmak istediğini öne sürdü.

AA | 30.04.2018 - 14:35..
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İran Lideri Ali Hamaney, ABD'nin İran aleyhine ekonomik savaş yürüttüğünü söyledi.

"ABD, BÖLGE ÜLKELERİNİ BİZE KARŞI TAHRİK EDİYOR"

Başkent Tahran'da 1 Mayıs İşçi Günü münasebetiyle konuşan Hamaney, ABD'yi İran'a karşı ekonomik savaş yürütmek ve bölge ülkelerini İran aleyhine tahrik etmekle suçladı.

İran Lideri Hamaney'den ABD'ye suçlama

"ANLAYIŞI KIT BAZI BÖLGE ÜLKELERİ..."

İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarıyla ön plana çıkan ABD Hazine Bakanlığını hedef alan Hamaney, "Bugün bizim aleyhimize çalışan savaş karargâhı ABD'nin Hazine Bakanlığıdır. Düşmanlarımızın İran'la mücadele yollarından biri ekonomi, diğeri de anlayışı kıt bazı bölge ülkelerini aleyhimize tahrik etmeleridir." dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN'I KIŞKIRTTI"

ABD'nin Müslümanları birbirleriyle savaştırmak istediğini öne süren Hamaney, Washington yönetiminin bölgede ihtilaf ve çatışma çıkarmak için İran'a karşı Suudi Arabistan'ı kışkırttığını söyledi.

"ABD, BURADAN ÇEKİLMELİ"

İran'ın bölgedeki askeri varlığına yönelik ABD'nin eleştirilerine de değinen Hamaney, İran'ın bu bölgede yer aldığını, ABD'nin buradan çekilmesi gerektiğini kaydetti.

TRUMP: ANLAŞMA YENİDEN DÜZENLENSİN, YOKSA ÇEKİLİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

PUTİN VE MACRON: MEVCUT ANLAŞMAYA BAĞLILIĞIMIZI TEYİT ETTİK

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda İran'ın nükleer programını görüştü.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran’ın nükleer programını değerlendiren iki liderin, bu konuda varılan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

TRUMP, SON KARARINI 12 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

Trump'ın, İran ile 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Son günlerde konuyla ilgili yoğun diplomasi trafiği gerçekleştiren Trump'ın nükleer anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve bölgeden askeri varlığını çekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.

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