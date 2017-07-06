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İran liderinden orduya: Düşmana şamarı indirmeliyiz

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu'na füze alanındaki çalışmaların arttırması çağrısında bulundu.

06.07.2017 - 21:31
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Devrim Muhafızları üst düzey komutanlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Hamaney, "Olabildiğince füze alanındaki çalışmaları arttırın. Düşmana şamarı indirmeliyiz" diye konuştu.

"DÜŞMAN BİZİ HASSASİYETLE İZLİYOR"

Hamaney, "Düşman, füze çalışmalarımızı hassasiyetle izliyor. Bu da, bu alandaki çalışmaların önemini gösteriyor" dedi.

İran liderinden orduya: Düşmana şamarı indirmeliyiz

İran liderinin resmi internet sitesinden dün yayınlanan konuşmanın, İran'ın, Suriye'de Deyru'z Zur kentindeki DEAŞ hedeflerine yönelik 18 Haziran'da düzenlediği füzeli saldırıdan birkaç saat sonra yapıldığı ortaya çıktı. Konuşma metninin neden şimdiye kadar açıklanmadığının sebebi bilinmiyor.

İran'ın füze programını yakından izleyen ABD, geçen aylarda Tahran yönetimine karşı bir dizi yaptırım kararları almıştı.

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