İran Meclis Başkanı: Bu küçük bir olay

İran'da sabah saatlerinde iki farklı yerde meydana gelen saldırılar ülkeyi sarstı. Saldırı sonrası birçok kişi öldü ve yaralandı.

MECLİS BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Meclis Başkanı Ali Larijani, İran'da sabah saatlerinde meydana gelen olaylarla ilgili konuştu.

"KÜÇÜK BİR OLAY"

Larijani, saldırıyı 'küçük bir olay' olarak nitelendirdi. İran'daki güvenlik güçlerinin "korkak saldırganları etkisiz hale getirecek durumunda olduklarını" da söyledi.

Ayrıca meclis başkanı, saldırganların terörle aktif olarak mücadele eden İran'ı baltalamak istediğini aktardı.