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İran Meclis Başkanı: Bu küçük bir olay

İran Meclis Başkanı Ali Larijani, İran parlamentosunda ve Humeyni Türbesi'nde eş zamanlı düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

07.06.2017 - 14:43
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İran'da sabah saatlerinde iki farklı yerde meydana gelen saldırılar ülkeyi sarstı. Saldırı sonrası birçok kişi öldü ve yaralandı.

İran Meclis Başkanı: Bu küçük bir olay

MECLİS BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Meclis Başkanı Ali Larijani, İran'da sabah saatlerinde meydana gelen olaylarla ilgili konuştu.

İran Meclis Başkanı: Bu küçük bir olay

"KÜÇÜK BİR OLAY"

Larijani, saldırıyı 'küçük bir olay' olarak nitelendirdi. İran'daki güvenlik güçlerinin "korkak saldırganları etkisiz hale getirecek durumunda olduklarını" da söyledi.

Ayrıca meclis başkanı, saldırganların terörle aktif olarak mücadele eden İran'ı baltalamak istediğini aktardı.

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