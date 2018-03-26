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İran medyası Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

Ülkede yayın yapan Tehran Times gazetesi, Afrin'e yönelik düzenlenen harekatı "İşgal" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 10:52..
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İran medyası Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

Suriye ve Irak'ta yıllardır farklı terör örgütleriyle iş birliği yapan İran, Türkiye'nin bölgede attığı adımlardan rahatsız.

İRAN'IN HEDEFİ TÜRKİYE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinin tehditlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilk günden bu yana karşı çıkan İran, medyasıyla da Türkiye karşıtı bir algı operasyonuna başladı.

Ülkede yayın yapan Tehran Times gazetesi, Afrin'in TSK'nın yönetimine geçmesini "işgal" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin bölgeden bir an önce çıkması gerektiğini savunan İran medyası, bu haberleriyle terör örgütü YPG'yi mutlu etti.

İran medyası Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

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