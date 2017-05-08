taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5411
EURO
3,8995
ALTIN
139,88
PETR
49,4000

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

Bakan Dehkan, Suudi mevkitaşı Muhammed Bin Selman'ın "Savaşı İran sınırları içine çekmeliyiz" sözlerine sert tepki gösterdi.

08.05.2017 - 00:18
  1. Haberler
  2. Dünya
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

Lübnan merkezli El Minar televizyon kanalına konuşan Dehkan, "Suudi Arabistan yönetiminin İran'a karşı aptalca askeri  bir eylemde bulunması halinde, bu ülkede kutsal şehirler dışında güvenli yer bırakmayacakları" tehdidinde bulundu.

"APTALCA BİR EYLEMDE BULUNMAMALARI İÇİN UYARIYORUM"

"Suudi Arabistan, savaşı İran sınırları içine taşıyabilir mi ?" sorusunu değerlendiren Dehkan, "Suudi Arabistan'ın bu işi nasıl yapacağını bilemiyorum. Onları böylesi aptalca bir eylemde bulunmamaları için uyarıyorum, fakat yaparlarsa Mekke ve Medine dışında güvenli yer bırakmayız" diye konuştu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman, geçen hafta bir televizyon kanalına verdiği röportajda  "Savaşın Suudi Arabistan'a ulaşmadan İran toprakları içine yöneltilmesi gerektiğini " söylemişti.

Tahran yönetimi ayrıca Suudi Bakanın bu sözleri üzerine, Suudi Arabistan'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmişti.

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

0
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

0
Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM