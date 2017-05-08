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İran ordusu Ruhani'yi aşağıladı

Ruhani ABD'ye karşı füze gösterileri için kızdı. İran Genelkurmay Başkanı, Ruhani'ye "bir yetkili" diye hitap ederek küçümsedi.

08.05.2017 - 14:02
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İran ordusu Ruhani'yi aşağıladı

İran Genel Kurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, devlet televizyonunda düzenlenen açık oturumda sarf ettiği, "Nükleer anlaşmayı bozmak için füzelere slogan yazıp yer altındaki gizli yapıları gösteriyorlar." sözüne tepki gösterdi.

İran ordusu Ruhani'yi aşağıladı

"BİR YETKİLİ" DİYEREK KÜÇÜMSEDİ

İran Yargı Erki'ne ait Mizan Haber Ajansı'nın haberine göre, Bakıri, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açık oturumdaki sözlerine tepki göstererek, "Bir yetkilinin, halkın gücünün göstergesi olan füzeleri, nükleer anlaşma gibi küçük bir konuyla ilişkilendirmesi kabul edilemez." diye konuştu.

"ANLAŞMADA ÜLKELERİN SAVUNMA HAKLARINA VURGU VAR"

Nükleer anlaşmada, füze konusuna hiç atıfta bulunulmadığını vurgulayan Bakıri, anlaşma sırasında, tarafların defalarca ülkelerin savunma haklarına vurgu yapıldığı hatırlatmasında bulundu.

İran ordusu Ruhani'yi aşağıladı

GÖNÜLLÜLER ORDUSU DA TEPKİLİ

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Gönüllüler Ordusu komutanı Golamhüseyin Gaybperver de Ruhani'nin sözlerine tepki göstererek, "Ülkemizin hedeflerinden olan sloganların füze üzerine yazılmasının neresi kötü anlayamıyorum." ifadesini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, cumhurbaşkanı adayları arasında hafta sonu devlet televizyonunda düzenlenen bir açık oturumda, muhaliflerinin nükleer anlaşmayı bozmak istediğini ileri sürmüş ve "füze üzerinde slogan yazmayı" buna örnek olarak aktarmıştı.

İran'da silahlı kuvvetler, dini lider Ali Hamaney'e bağlı olarak görev yapıyor.

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